Победительницей национального отбора на детское "Евровидение-2018" стала 11-летняя винничанка Дарина Красновецкая. Зритель помнит эту девочку по участию в шоу "Голос. Дети" в 2016 году, где она была в команде Monatik. Об этом сообщает "UA. Перший".

После "Голоса" Дарина продолжила музыкальную карьеру. Два года подряд она участвует в фестивале "Черноморские игры", где в 2017 году победила в категории "Девушки" (младшая группа), а в 2018-м - в категории "Девушки" (средняя группа).

"У каждого человека есть своя мечта. Моя - это победа в детском "Евровидении-2018!" - говорит Дарина.

На детское "Евровидение" в Минск Дарина поедет с песней Say love ("Говорю любовь"), которую исполняет на двух языках - украинском и английском. При этом Дарина значится соавтором музыки и слов.

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