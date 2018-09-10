Детское "Евровидение-2018": кто представит Украину (видео) [ Редактировать ]
Победительницей национального отбора на детское "Евровидение-2018" стала 11-летняя винничанка Дарина Красновецкая. Зритель помнит эту девочку по участию в шоу "Голос. Дети" в 2016 году, где она была в команде Monatik. Об этом сообщает "UA. Перший".
После "Голоса" Дарина продолжила музыкальную карьеру. Два года подряд она участвует в фестивале "Черноморские игры", где в 2017 году победила в категории "Девушки" (младшая группа), а в 2018-м - в категории "Девушки" (средняя группа).
"У каждого человека есть своя мечта. Моя - это победа в детском "Евровидении-2018!" - говорит Дарина.
На детское "Евровидение" в Минск Дарина поедет с песней Say love ("Говорю любовь"), которую исполняет на двух языках - украинском и английском. При этом Дарина значится соавтором музыки и слов.
Ранее сообщали, что Пол Маккартни возвращается на сцену с новым музыкальным альбомом.
по теме
Светлана Тарабарова впервые стала мамой
Украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца возлюбленному, продюсеру Алексею Бондарю
Валерий Леонтьев серьезно болен
Российский певец Валерий Леонтьев отказался от участия в концертах "Новой волны"
В сети опубликовали "голые" фото Кайли Миноуг
Австралийскую певицу Кайли Миноуг папарацци сняли полуобнаженной на пляже
"До слез": Монатик растрогал обращением к фанатам (видео)
Знаменитый украинский певец Дмитрий Монатик представил трогательное промо-видео своего большого концерта
Ани Лорак устроила дочь в элитную школу (фото)
Певица Ани Лорак выбрала для дочери престижную гимназию, где обучение в 1 классе обойдется в более чем 1 миллион гривен