Невідомі скарби Єгипту. Тисячолітню гробницю, яку знайшли ще всередині минулого століття нарешті відкрили для відвідувачів. Єгипетський уряд сподівається - старожитності принадять більше туристів. Про унікальність поховання - далі в сюжеті.

Сімдесят років про це місце в найдавнішому некрополі Мемфіса, столиці Стародавнього Царства, - знали лише археологи. Відтепер гробницю, якій майже чотири з половиною тисячі років - урочисто відкрили для відвідувачів. Власник розкішного поховання - колись впливова людина, наближена до фараона.

"Поховання належить поважній особі на ім'я Меху. Це був візир, головний серед суддів і керівничий у палаці фараона Теті - першого правителя 6-ї династії. Чим особлива ця гробниця? По-перше, у ній можна побачити чудові розписи. Наприклад, із зображенням крокодилів - це унікальне видовище. По-друге, ми знайшли ієрогліфи, які розкривають історію життя цієї людини", - розповідає Захі Хавас, археолог і єгиптолог.

Археологи з'ясували - Меху мав аж 48 титулів. І всі вони викарбувані на камені біля входу до поховання. Окрім написів, стіни гробниці зберегли яскраві зображення сцен із життя давніх єгиптян - збір врожаю, полювання, акробатичні танці, жертвоприношення, виробництво папірусу.

"Відвідавши цю гробницю, ви ніколи її не забудете. Ці кольори на стінах! Вони майже не змінилися від часу, хоч минуло чотири з половиною тисячі років. На стінах - прекрасні розписи, цікаві замальовки з життя Меху, його сина та онука", - запевняє Мустафа Вазірі, Генеральний секретар Вищої Ради Старожитностей Єгипту.

Нинішня влада Єгипту усіляко намагається відродити цікавість до історичних пам'яток і принадити туристів, адже після заворушень 2011 року - охочих відвідати країну поменшало.

"Туристи повинні мати постійний доступ до цих культурних скарбів. Саме тому ми відкриваємо гробниці для відвідувачів, запрошуємо журналістів. Хочемо показати, що в Єгипті безпечно. За останні кілька років ми відкрили десятки музеїв", - наголошує Халед Аль-Анані, міністр старожитностей Єгипту.

В усипальниці планують встановити спеціальне освітлення, а над стародавніми малюнками - встановити захисне скло. Тим часом фахівці реставрують ще кілька знахідок, які відкопали цьогоріч: це поховання в Гізі, а також - дивовижний некрополь у місті Ель-Мінья на південь від Каїра. Там, на глибині 8 метрів, виявили 40 саркофагів і 17 мумій, які відмінно збереглися.