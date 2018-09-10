Франція модернізує військові супутники - Міноборони [ Редактировать ]
Понад 3,5 мільярди євро витратить Франція на модернізацію своїх військових супутників - про це повідомило Міністерство оборони країни.
Оновлення проводитимуть, зокрема, і через торішню спробу російського супутника перехопити сигнали, які передавали французька та італійська армії. Сателіти оснастять камерами спостереження. Це допоможе фіксувати об'єкти, які наближатимуться до французьких супутників.
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