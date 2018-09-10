Башар Асад дозволив урядовим військам застосовувати хімічну зброю в провінції Ідліб.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на американську розвідку.

Нині Пентагон міркує над можливою відповіддю сирійському уряду. А поки що - спростовує звинувачення Москви про те, що Сполучені Штати нібито використовували в Сирії фосфорні бомби.

За словами російських військових - такі боєприпаси два американських винищувачі скинули на сирійську провінцію Дейр-аль-Зор. У Пентагоні відповіли - жодна з їхніх військових частин в цьому регіоні не має такої зброї.