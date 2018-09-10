Пенсіонер на Миколаївщині влаштував стрілянину по дітях [ Редактировать ]
Пенсіонер на Миколаївщині влаштував стрілянину по дітях. Травмовані 12-річний хлопчик та двоє дівчаток - 5 і 9 років, - усіх їх ушпиталили.
Це сталося напередодні у місті Нова Одеса. Літній чоловік відкрив вогонь із саморобного пристрою по дітях, які гралися на вулиці. Мотиви такого вчинку ще не з'ясували.
Рештки самопалу правоохоронці направили на експертизу та порушили кримінальне провадження.
"Правоохоронці з'ясували, що зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння хуліганських дій та появу у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. Встановлено, що він перебував у стані сп'яніння і вчора, коли вийшов до дітей неподалік його подвір'я і скоїв цей постріл", - повідомила Олена Бережна, речник поліції у Миколаївській області.
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