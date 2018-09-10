Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирный день предотвращения самоубийств. По этому случаю, мы решили представить вам топ самых громких звездных самоубийств. Что заставляет знаменитостей совершать суицид? Казалось бы, у них есть слава, деньги, народная любовь… Но как и простые смертные, они также страдают от депрессий, одиночества и других проблем. Некоторые из них, не видя другого выхода, решают наложить на себя руки.

Мэрилин Монро

Фото: AP

Пожалуй, это одно из самых громких звездных смертей XX века. Секс-символ прошлого столетия обнаружили мертвой, с телефонной трубкой в руке. Монро умерла в своей спальне 5 августа 1962 года. Новость о внезапной кончине всенародной любимицы потрясла поклонников по всему миру. По слухам, Монро страдала от частых депрессий, резких и непредсказуемых скачков настроения в последние годы своей жизни. Несмотря на то, что по официальной версии кинодива покончила с собой, споры об истинных причинах ее смерти не утихают по сей день. Согласно другим версиям - Монро могла погибнуть в результате несчастного случая, или была убита по заказу Роберта и Джонна Кеннеди или по заказу ФБР и ЦРУ с целью устранения клана Кеннеди. Однако тайна смерти Мэрилин не разгадана до сих пор.

Курт Кобейн

Фото: AP

Лидер популярной гранж-группы Nirvana, был обнаружен мертвым в своем доме в Сиэтле 8 апреля 1994 года. По официальной версии полиции, музыкант застрелился. Однако, некоторые из его близких друзей, а также поклонники и журналисты, считают, что Кобейн был убит. Так, в крови музыканта было выявлено содержание введенной дозы героина, которая превышала смертельную в три раза. По сути, Кобейн физически не смог бы выстрелить себе в голову из-за высокого содержания наркотиков в организме. Одной из подозреваемых в смерти Кобейна была его жена - Кортни Лав, которая якобы и заказала убийство своего супруга на фоне грядущего развода.

Честер Беннингтон

Фото: Instagram/chesterbe

В прошлом году мир потрясла новость о том, что 20 июля фронтмен легендарной группы Linkin Park, повесился у себя дома. Самое интересное, что самоубийство Беннингтона произошло на фоне смерти его близкого друга – Криса Корнелла, лидера группы Soundgarden. Музыкант совершил самоубийство в день рождения своего лучшего друга. Предсмертной записки отец шестерых детей не оставил. Как и Корнелл, который покончил с собой в мае, Честер прибегнул к суициду аналогичным способом - через повешение. Возможно, Корнелла и Беннингтона погубила депрессия, с которой они боролись долгое время. Однако странная смерть двух великих рок-музыкантов за столь короткий период, вызывает много вопросов. Самоубийство Честера почти идентично суициду Криса Корнелла, согласно заявлению одного из следователей. Совпадение ли это?

Крис Корнелл

Фото: Instagram/soundgarden

Крис Корнелл умер 18 мая 2017 года, спустя несколько часов после концерта в Детройте. Его кончина кажется многим странной, так как в его смерти много нестыковок. Кроме того, родственники музыканта сомневаются в том, что он свел счеты с жизнью "осознано и намеренно". В 2012 году Крис и его супруга создали фонд помощи детям Chris &Vicky Cornell Foundation. Все эти события могут быть связаны с его деятельностью. Фонд, в котором также принимал активное участие и Честер Беннингтон, оказывал поддержку детям, которые пострадали от педолобби. До смерти Корнелла, ходили слухи о том, что к нему в руки попал список высокопоставленных чиновников, которые занимались развращением детей.

Также сомнения о версии суицида, вызывает и заключение вскрытия – 9 сломанных ребер и травма головы. Непонятно, как можно сломать столько ребер себе самому в процессе самоповешенния? Кроме того, в тот вечер Крис принял огромную дозу антидепрессанта "Ативан".

Кумиры миллионов уходят неожиданно, разбивая сердца близким, друзьям и поклонникам. Однако они не уходят навсегда. Они будут жить вечно в своих фильмах, песнях, музыке, картинах…