Неподалеку от Мьянмы нашли большой грузовой корабль неизвестного происхождения без единого матроса на борту. Об этом пишет "Україна читає".

Рыбаки увидели загадочный "корабль-призрак" дрейфующим в водах региона Янгон. В конце концов его вынесло на берег. Это не какая-то шлюпка, унесенная ветром в море: ржавый "корабль-призрак" имеет более 177 метров в длину, но на борту не было ни товаров, ни скелетов, ни вообще каких-либо признаков жизни.

Власти нашли вполне рациональное объяснение этому зловещему явлению морей. Матросы поднялись на борт судна, которое называется "Сам Ратуланги ПБ-1600", и пришли к выводу, что он направлялся на судоразделочный завод в Бангладеш. Судя по всему, судно было на буксире, но команда бросила его, попав в непогоду.

По данным Marine Traffic, пустое судно было построено в 2001 году, а его последнее известное местонахождение - у побережья Тайваня в 2009-м. Примерно в 80 км от побережья Мьянмы был обнаружен буксир "Независимость". По иронии судьбы, именно он отцепил гигантский корабль и независимо поплыл дальше!

Фото: dailymail.co.uk

Власти допросили 13 членов команды "Независимости", и те подтвердили, что буксировали грузовое судно с 13 августа. Они направлялись на завод в Бангладеш, где корабль должны были разобрать на металлолом. Однако на море начался шторм, часть буксировочных тросов порвалась, и команда решила бросить старичка "Сама Ратуланги ПБ-1600". Власти продолжают расследование инцидента.

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