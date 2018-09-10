10 сентября - День рождения известного украинского писатели и режиссера Александра Довженка, поэтому podrobnosti.ua собрали интересные факты о деятеле культуры.

Александр Довженко родился в довольно бедной семье, и грамотным был только дедушка. Стоит отметить, что из 14 детей выжило всего лишь двое: Саша и его сестра.

Творческий путь Довженко начинает как художник, при чем, как художник-карикатурист. Он отправлял свои рисунки в юмористически-сатирический журнал украинских коммунистов "Молот". В Харькове он рисовал политические карикатуры для местной прессы.

Взрослый Довженко решает попробовать свои силы в Академии искусств, но очень быстро бросает ее. Однако в 1930 году Довженко снял фильм "Земля", который стал известным не только на его родине, но и далеко за ее пределами.

"Земля"

Режиссер всегда очень много готовился к новым съемкам. Перед каждым своим новым фильмом он не один месяц изучал историю, и все что связанно с будущей кинокартиной.

Довженко жил, несмотря на мировую известность, очень бедно. Он в течение 15 лет носит одну и ту же шубу и тот же костюм. Однако режиссер не обращал внимания на отсутствие средств. По его мнению, большие деньги означали принадлежность к преступному миру.

В Одессе Александр Довженко познакомился со своей спутницей жизни Юлией Солнцевой.

Довженко и Солнцева

Когда началась Вторая мировая война, Довженко, несмотря на недавно перенесенную болезнь сердца, первым из мастеров кино надел военную форму. Он возглавил фронтовую киносъемочную группу. Через два года он на время покинул фронт.

Во время Второй мировой и после Довженко начал попадать под очень жесткую цензуру. Например, его фильм "Мичурин" переработали до неузнаваемости, а "Прощай, Америка!" вообще запретили, и фильм пролежал в архиве порядка 45 лет и его показали только в 1995 году.

"Мичурин"

Довженко мечтал снять фильм о Тарасе Бульбе, и даже приступил к работе, однако воплотить идеи в жизнь помешала Вторая мировая война.

Умер Александр Довженко 25 ноября 1956 года на своей даче от инфаркта. Стоит отметить, что на следующий день он собирался начать съемки своего нового фильма "Поэма о море".

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