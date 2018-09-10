В перестрелке убит 19-летний футболист [ Редактировать ]
Во Франции были убит 19-летний защитник резервной команды клуба французского дивизиона "Сент-Этьен". Вильям Гомис был застрелен вместе с 14-летним подростком в пригороде Тулона Ла-Сен-сюр-Мер, сообщает Var-Martin.
Подробности инцидента пока не раскрываются. Руководство клуба пока не комментирует информацию. Согласно имеющимся данным, конфликт произошел в ночь на понедельник, 10 сентября.
Отметим, что Вильям Гомис был родственником бывшего форварда "Лиона" и "Галатасарая" Бафетимби Гомиса. Он забил 12 мячей и три мяча в составе национальной сборной Франции.
Ранее футбольные фанаты устроили драку в столичном пабе.
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