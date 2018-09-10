11 сентября: "пострадавшую" станцию метро открыли через 17 лет [ Редактировать ]
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В Нью-Йорке возобновила работу станция метро, которая была разрушена 17 лет назад во время теракта 11 сентября 2001 года. Станция "Кортланд-стрит" была похоронена под руинами двух башен Всемирного торгового центра (ВТЦ), в которые врезались самолеты террористов.
В результате теракта погибло около 3 тысяч людей, еще тысячи пострадали.
Нстанцию метро восстановили и вновь открыли для пассажиров, теперь под названием "ВТЦ Кортландт".
Новая станция метро обошлась в 181,8 миллионов долларов, сообщает издание New York Times. Помимо этого, было построено новый потолок и переложено 365 метров путей. Стены станции прикрасила белая мраморная мозаика, которой написан текст Декларации независимости США и общей декларации прав человека ООН от 1948 года.
"ВТЦ Кортландт - это больше чем новая станция метро", - заявили в метрополитене Нью-Йорка.
"Это символ преданности жителей Нью-Йорка восстановлению и улучшению Всемирного торгового центра в целом", - говорится в официальном заявлении метрополитена.
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