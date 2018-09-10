Зарплаты в конвертах – безусловно, позорное явление. Однако нужно смотреть на его причину: это высокая налоговая нагрузка на бизнес и отсутствие гарантий получения достойной пенсии в будущем. Об этом народный депутат, член "Радикальной партии", Сергей Рыбалка рассказал в комментарии "Комсомольской правде".

По его словам, платить государству сполна "не заинтересован ни работодатель, ни сотрудник".

"К чему приведут репрессивные меры, которые, очевидно, будет внедрять правительство? Исключительно к повышению коррупционной составляющей и наполнению карманов инспекторов", - уточнил радикал, комментируя массовые проверки предприятий, которые КМУ анонсировал с 5 октября текущего года.

Напомним, что на прошлой неделе Кабинет министров Украины утвердил распоряжение "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения".

Речь в документе о борьбе с теневой занятостью.

"Десятки сотни людей на предприятиях работают неоформленными. Работодатели некоторые забирают у них право на достойную пенсию в будущем и на легальную работу. И у нас есть многочисленные обращения, тысячи обращений людей о том, что их работодатели не собираются их оформлять официально", - подчеркнул Премьер Гройсман во время рассмотрения распоряжения.

Также напомним, что согласно данным портала отзывов сотрудников о компаниях "Внутри", на предприятиях S.Group сотрудники либо вовсе официально не оформлены, либо получают официально лишь минимальную заработную плату, а остальное - в конвертах.

"Компания пытается оттолкнуться от дна, а его нет. Доруководились до ручки. 70% людей неоформленных, а остальные оформленные на половину минималки. И это по всех филиалах. Вот вам и вся картина по всей Украине. Хозяин, который депутат Рыбалка - постоянно вещает с трибуны ВР о социальной справедливости и плохих работодателях. А тут же все отгрузки с филиалов проходят по 2-й форме, через липовые ЧП (на едином налоге), люди неоформленные - вот и сверхприбыли для ХОЗЯИНА, и в оффшоры, а здесь нет денег на ЗП и закупку сырья", - отметил анонимный сотрудник S.Group в своем отзыве.

Уточним, что группа компаний S.Group принадлежит семье нардепа Сергея Рыбалки.

Кроме этого, СБУ расследует дело по факту торговли компаний S. Group с оккупированными территориями. Один из топ-менеджеров ООО "Снэк Экспорт" (входит в группу компаний S. Group и принадлежит лично отцу депутата Рыбалки - ред.), по данному эпизоду уже получил обвинительный приговор суда.