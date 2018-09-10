В Харькове на территории гаражного кооператива на улице Морозова легковой автомобиль ВАЗ-2103 провалился в яму. Соответствующие фото опубликовал очевидец события Алекс Нелипа в одной из харьковских групп в соцсети Facebook.

Автомобиль провалился передней частью в яму посереди дороги, заполненную водой.

"У кого-то совсем не доброе утро", - говорится в подписи под постом.

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