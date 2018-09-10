Около 15:05 на линию экстренных служб поступил вызов с сообщением, что станцию метро "Дорогожичи" заминировали. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

На данный момент станцию закрыли на вход и выход для пассажиров, а поезда проезжают без остановки. Ведется обследование помещения. На месте дежурят медики и спасатели, а также взрывотехники.

Ранее мы писали о том, что в киевском метро самоубийца разбил поезду лобовое стекло.