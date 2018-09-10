Сожгли лицо: под Одессой облили кислотой иностранца [ Редактировать ]
В Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный облил кислотой 51-летнего гражданина другого государства и скрылся.
По предварительной информации медиков, пострадавший получил ожог лица и рук I степени, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Местные СМИ сообщают, что пострадавший - гражданин Италии Джованни Арканжели.
"В свое время в Италии Джованни женился на украинке, которая впоследствии вернулась домой и сейчас не дает ему общаться с ребенком. Итальянец платит алименты и уже два года добивается права принимать участие в воспитании ребенка", - пишет "Думская" со ссылкой на комментарий знакомой пострадавшего эксперта-криминолога Анну Маляр.
"Вчера на него было совершено покушение. Соседи, которые стали свидетелями происшествия, вызвали скорую. Джованни в тяжелом состоянии госпитализировали в одесскую клинику имени Филатова. У него сильно повреждены глаза", - рассказала Маляр 10 сентября.
Тем временем правоохранители продолжают поиск нападавшего.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
17 августа полиция поймала организаторов нападения на Гандзюк.
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