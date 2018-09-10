В Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный облил кислотой 51-летнего гражданина другого государства и скрылся.

По предварительной информации медиков, пострадавший получил ожог лица и рук I степени, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Местные СМИ сообщают, что пострадавший - гражданин Италии Джованни Арканжели.

"В свое время в Италии Джованни женился на украинке, которая впоследствии вернулась домой и сейчас не дает ему общаться с ребенком. Итальянец платит алименты и уже два года добивается права принимать участие в воспитании ребенка", - пишет "Думская" со ссылкой на комментарий знакомой пострадавшего эксперта-криминолога Анну Маляр.

"Вчера на него было совершено покушение. Соседи, которые стали свидетелями происшествия, вызвали скорую. Джованни в тяжелом состоянии госпитализировали в одесскую клинику имени Филатова. У него сильно повреждены глаза", - рассказала Маляр 10 сентября.

Тем временем правоохранители продолжают поиск нападавшего.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.

17 августа полиция поймала организаторов нападения на Гандзюк.