Банда иностранцев ограбила столичную квартиру [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева полиция задержала четверых мужчин, которые ограбили квартиру на улице Гмыри. Грабители унесли с собой ювелирные украшения, деньги и мобильные телефоны, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Владелец квартиры ночью позвонил в полицию. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что замки входных дверей были сломаны. Задержанные оказались гражданами другого государства. В полиции сообщили, что один из них ране привлекался к уголовной ответственности.
По факту инцидента было начато расследование. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее на Печерске воры-альпинисты ограбили квартиру замминистра экономики.
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