В Дарницком районе Киева полиция задержала четверых мужчин, которые ограбили квартиру на улице Гмыри. Грабители унесли с собой ювелирные украшения, деньги и мобильные телефоны, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Владелец квартиры ночью позвонил в полицию. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что замки входных дверей были сломаны. Задержанные оказались гражданами другого государства. В полиции сообщили, что один из них ране привлекался к уголовной ответственности.

По факту инцидента было начато расследование. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее на Печерске воры-альпинисты ограбили квартиру замминистра экономики.