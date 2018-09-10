Под Житомиром пенсионер зарезал молодую жену и повесился [ Редактировать ]
В Житомирской области мужчина зарезал свою гражданскую жену, после чего повесился. Тела обнаружила дочь самоубийцы.
"9 сентября... обратилась 36-летняя жительница одного из сел с сообщением об обнаружении трупов двух людей, ее 63-летнего отца и его 37-летней сожительницы", - сообщила пресс-служба Нацполиции области 10 сентября.
При осмотре тела женщины обнаружили колото-резаные раны. В одежде мужчины правоохранители нашли предсмертную записку.
По предварительным сведениям, между гражданским супругами постоянно возникали ссоры.
Таким образом, следователи проверяют, как одну из версий, убийство мужчиной своей сожительницы, а затем совершение самоубийства.
До этого в Одесской области покончила жизнь самоубийством беременная 15-летняя девушка, не вынесшая побоев старшего сожителя.
по теме
На пляже Бердичева всплыло тело женщины с удавкой
На центральный городского пляж Бердичева выбросило труп женщины
Под Николаевом уголовник забил до смерти девушку на первом свидании
В пригороде Николаева 29-летний освободившийся из мест лишения свободы мужчина пригласил на свидание девушку, которую до смерти избил на безлюдной дороге
Ножом в сердце: в Киеве в переходе убили прохожего (видео)
В подземном переходе в Голосеевском районе Киева мужчину ударили ножом в сердце
Убийство молодой матери в Виннице: муж заказал киллера
На данный момент задержаны оба преступника - и заказчик, и киллер. Им обоим светит пожизненное заключение
Турчинов отреагировал на убийство Захарченко
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал убийство главаря донецких сепаратистов