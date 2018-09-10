В Житомирской области мужчина зарезал свою гражданскую жену, после чего повесился. Тела обнаружила дочь самоубийцы.

"9 сентября... обратилась 36-летняя жительница одного из сел с сообщением об обнаружении трупов двух людей, ее 63-летнего отца и его 37-летней сожительницы", - сообщила пресс-служба Нацполиции области 10 сентября.

При осмотре тела женщины обнаружили колото-резаные раны. В одежде мужчины правоохранители нашли предсмертную записку.

По предварительным сведениям, между гражданским супругами постоянно возникали ссоры.

Таким образом, следователи проверяют, как одну из версий, убийство мужчиной своей сожительницы, а затем совершение самоубийства.

До этого в Одесской области покончила жизнь самоубийством беременная 15-летняя девушка, не вынесшая побоев старшего сожителя.