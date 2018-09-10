Украинский паспорт резко поднялся в рейтинге безвиза [ Редактировать ]
Паспорт гражданина Украины занял 24 место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018. Полный список опубликован на сайте passportindex.org. По данным рейтинга, паспорт Украины гарантирует безвизовые поездки в 90 стран мира.
Также, в 41-м государстве гражданин Украины может получить визу по прибытию, для посещения еще 67 стран нужно оформлять визу заранее. Однако для посещения США, Великобритании, Ирландии, Китая и Японии украинцам все еще необходимо получать визу.
Первое место в рейтинге занял паспорт гражданина Сингапура. Его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран мира, и только в 32 государства должны оформлять визу.
На начало 2018 года паспорт Украины был на 44 месте в мировом списке и на первом среди стран СНГ, согласно исследованию компании Henley & Partners, ежегодно составляющей "Индекс паспортов".
В прошлом месяце в компании Apple заявили, что планирует использовать iPhone вместо паспортов.
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