Паспорт гражданина Украины занял 24 место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018. Полный список опубликован на сайте passportindex.org. По данным рейтинга, паспорт Украины гарантирует безвизовые поездки в 90 стран мира.

Также, в 41-м государстве гражданин Украины может получить визу по прибытию, для посещения еще 67 стран нужно оформлять визу заранее. Однако для посещения США, Великобритании, Ирландии, Китая и Японии украинцам все еще необходимо получать визу.

Первое место в рейтинге занял паспорт гражданина Сингапура. Его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран мира, и только в 32 государства должны оформлять визу.

На начало 2018 года паспорт Украины был на 44 месте в мировом списке и на первом среди стран СНГ, согласно исследованию компании Henley & Partners, ежегодно составляющей "Индекс паспортов".

В прошлом месяце в компании Apple заявили, что планирует использовать iPhone вместо паспортов.