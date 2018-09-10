Фото: Twitter FIFA

ФИФА опубликовала список из 55 футболистов, которые претендуют на попадание в символическую сборную года. В голосовании приняли участие 25 тысяч футболистов из 65 стран мира.

Отметим, что в списке преобладают представители испанской Ла Лиги - 22 игрока, по 10 футболистов представляют "Реал" и "Барселону", еще 2 - "Атлетико". Состав символичной сборной огласят 24 сентября на церемонии в Лондоне.

В список номинантов вошли:

Голкиперы: Кейлор Навас("Реал"), Тибо Куртуа ("Челси"/"Реал"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").

Защитники: Джорди Альба ("Барселона"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Дани Карвахаль ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Диего Годин ("Атлетико"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Марсело ("Реал"), Ерри Мина ("Барселона"/"Эвертон"), Бенжамен Павар ("Штутгарт"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Киран Триппьер ("Тоттенхем"), Самюель Умтити ("Барселона"), Рафаель Варан ("Реал"), Шиме Врсалько ("Интер"), Кайл Вокер ("Тоттенхем").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Каземиро ("Реал"), Филипе Коутиньо ("Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Еден Азар ("Челси"), Иньеста ("Барселона"/"Виссел Кобе") Иско ("Реал"), Н'Голо Канте ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Модрич ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Артуро Видаль ("Бавария"/"Барселона").

Нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхем"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Марио Манджукич ("Ювентус"), Садьйо Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лео Месси ("Барселона"), Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Луис Суарес ("Барселона").

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своей команды во втором поединке Лиги нации против Словакии.