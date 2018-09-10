Верховная Рада не отменила мораторий на экспорт леса-кругляка, а наоборот - существенно усилила. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по промышленной политике Виктор Галасюк, комментируя распространение в ряде СМИ некорректной информации, сообщает "Минпром".

По его словам, 6 сентября парламент повторно, после вето президента, принял закон №5495 о сохранении украинских лесов.

Ранее принятая редакция предусматривала три главных новации: введение уголовной ответственности за контрабандный экспорт леса-кругляка, ограничение внутреннего потребления леса для юридической защиты моратория на экспорт леса-кругляка в международных судах, и полный запрет экспорта дров - под видом которых идет незаконный вывоз леса за границу.

По требованию президента пункт о запрете экспорта дров из закона был изъят. Виктор Галасюк подчеркнул, что своим вето на запрет экспорта дров президент, по сути, сохранил главный контрабандный канал незаконного вывоза украинского леса.

Глава комитета Верховной Рады напомнил результаты действия моратория за 2017 г.: двукратный рост инвестиций в деревообрабатывающую промышленность, на 2 млрд грн., дополнительная выручка 4 млрд грн. от несырьевого экспорта и 400 млн грн. дополнительных налоговых платежей в бюджет.

Мораторий на экспорт необработанной древесины также позволил создать тысячи новых рабочих мест и десятки новых производств по всей стране. По словам Виктора Галасюка, положительные эффекты могли бы быть в разы больше, если бы не контрабанда леса-кругляка.

"Для исправления ситуации мы криминализировали это преступление. Это одна из ключевых новаций законопроекта №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов. Нарушаешь мораторий, незаконно вывозишь лес за границу - в тюрьму на 3-7 лет. При рецидиве или действие в составе организованной группы - до 10-12 лет", - подчеркнул он.

Виктор Галасюк отметил, что в будущем парламентарии найдут возможность провести норму о запрете экспорта дров.