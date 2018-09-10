З місця злочину втекли на позашляховику іноземної реєстрації

На Буковині правоохоронці розшукують злодіїв, які пограбували ювелірну крамницю. Напередодні в райцентрі Сокиряни - двоє чоловіків увірвалися до магазину, побили продавчиню і викрали коштовні прикраси.

З місця злочину втекли на позашляховику іноземної реєстрації. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація про цей злочин - долучитись до розслідування.

"Погрожуючи предметом схожим на зброю та завдавши ударів 37-річній жінці продавцю зловмисники розбили вітрини і заволоділи ювелірними виробами", - говорить Тетяна Андрійчук, спеціаліст відділу комунікації ГУ НП у Чернівецькій області.