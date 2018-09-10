Продавали наркотики військовим. У Києві затримали наркоділків у погонах, які збували "зілля" серед строковиків і контрактників. Бізнес організували в одному з навчальних центрів Збройних сил.

Як розповіли в Генпрокуратурі - двоє військовослужбовців і їхній цивільний спільник - купували товар у столиці, а збували на Чернігівщині. Вдома у них знайшли три пакети з канабісом, 200 грамів амфетаміну.

А ще близько сотні автоматних патронів і вибухівку. Зараз затриманим збираються оголосити підозру. Їм загрожує до восьми років за ґратами.