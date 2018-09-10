Люди, которые чувствуют себя одинокими предпочитают держать других людей на расстоянии. Таким образом, они расширяют границы своего личного пространства, заявили исследователи из США. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые из Чикагского университета провели эксперимент с участием 175 человек, пишет журнал PLOS One.

Участников попросили рассказать, как близко они предпочитают держать других людей: родственников, друзей, романтических партнеров или просто знакомых. Для того, чтобы составить некий список, добровольцам нужно было ответить на один вопрос:

"Если бы определенный человек сидел рядом с вами, как близко ему необходимо было бы быть, чтобы вам стало некомфортно?"

После этого специалисты измерили уровень одиночества каждого из участников с помощью стандартизированного опросника. Кроме того, ученые собрали информацию о семейном положении, симптоматике депрессии и тревожного расстройства, поле, возрасте и объективных показателей социальной изоляции.

Выяснилось, что более одинокие люди предпочитают держать близких на значительно большем расстоянии внутри своего личного пространства, в отличии от менее одиноких людей. Чувство одиночества усиливает стремление к некой социальной самозащите, заставляя индивида ограничивать личное пространство.

Одинокими могут ощущать себя и те люди, которые состояли в длительных романтических отношениях ил те, у которых были лучшие друзья. По мнению исследователей, чувство одиночества не зависит от действующих социальных контактов и может указывать на неудовлетворенность от взаимодействия с близкими.

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