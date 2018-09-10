Государственная служба статистики Украины озвучила данные о повышении инфляции и потребительских цен в стране.

Так, потребительские цены с начала года выросли на 3,6%, а базовая инфляция - на 3,5%.

"В то же время, если рассматривать период восьми месяцев года, то за январь август 2018 года инфляция составила 11,7% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года", - передает информацию Госстата УНН.

При этом, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего - на 10,5% и 6,2% - подешевели овощи и фрукты. На 0,4-0,2% снизились цены на рыбу и продукты из рыбы, сало, масло.

В то же время на 6% подорожали яйца, на 1,1-0,3% - продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки.

Цены на табачные изделия повысились на 1,3%, алкогольные напитки подорожали на 0,3%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на канализацию - на 1,2%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,9%, водоснабжение - на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,4%, автомобилей - на 1,6%, топлива и масел - на 1,1%.

Кроме того, в сентябре цены на бензин в Украине снова "подскочили".