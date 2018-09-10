В Киеве школьник изрезал учительницу ножницами [ Редактировать ]
Ученик восьмого класса столичной школы номер 94 напал на учительницу с ножницами. Причиной агрессивного поведения школьника стала отрицательная оценка, которую он получил, об этом сообщили в полиции Киева.
Подросток нанес восемь ударов учительнице информатике. На месте происшествия проводятся следственные действия. Также полиция допросила директора учебного заведения. Пострадавшей оказалась Людмила Павловна Кохно, которая длительное время работает в этой школе.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Ранее сообщалось, что в школах страны изменят санитарные правила.
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