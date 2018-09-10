Украинская певица Настя Каменских в последнее время регулярно публикует в своем профиле Instagram полуобнаженные снимки и объяснила, почему так делает.

Звезда считает, что пока она молодая и красивая, то следует показывать себя. Ведь в 60 лет она этого уже не будет делать, сообщает Tablo ID.

"У каждого человека есть выбор, ты можешь смотреть, не смотреть. Никто тебя не заставляет. Я излагаю свои прелести, потому что я молодая, красивая. И мне кажется, что где-то в лет 60 я такие фотографии уже никому не покажу ", - отметила Каменских.

Кроме того, таким образом Настя рекламирует свой новый хит, посвященный ягодицам.