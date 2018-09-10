Настя Каменских раскрыла секрет обнаженных снимков (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских в последнее время регулярно публикует в своем профиле Instagram полуобнаженные снимки и объяснила, почему так делает.
Звезда считает, что пока она молодая и красивая, то следует показывать себя. Ведь в 60 лет она этого уже не будет делать, сообщает Tablo ID.
"У каждого человека есть выбор, ты можешь смотреть, не смотреть. Никто тебя не заставляет. Я излагаю свои прелести, потому что я молодая, красивая. И мне кажется, что где-то в лет 60 я такие фотографии уже никому не покажу ", - отметила Каменских.
Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)
Вчера было невероятно жарко 🔥 😉 Спасибо, Азербайджан, за тёплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч 😘 Ну а я ✈️ дальше #жара2018 @zharafest
Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)
Кроме того, таким образом Настя рекламирует свой новый хит, посвященный ягодицам.
по теме
Селена Гомес увеличила грудь (фото)
Певица и актриса Селена Гомес опубликовала в Instagram снимки, которые мгновенно вызвали фурор
Новый хит Насти Каменских посвящен ягодицам
Настя Каменских приготовила для фанатов новую песню с провокационным названием
Настя Каменских оголилась на фото и нарвалась на критику
Украинская певица Настя Каменских NK "засветила" обнаженные ягодицы
Настя Каменских опозорилась "колхозным" нарядом (фото)
Певицу Настю Каменских обвинили в вульгарности вкуса
Настю Каменских словили "пьяной" в кафе Киева (фото)
Певица Настя Каменских вернулась из Италии и сразу отправилась отмечать День рождения подруги