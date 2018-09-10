С пленными украинскими военными, которых боевики удерживают в донецком СИЗО, впервые пообщался координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фриш.

Общение с шестью украинцами проходило без свидетелей, сообщает "Корреспондет" 10 сентября со ссылкой на российские СМИ.

Фриш сообщил, что украинских заключенных он посетил вместе со своим "коллегой из Минска" Матиасом Калушом, который также является представителем ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по Донбассу.

"У нас прошел открытый обмен мнениями, беседа с ними. Впервые я имел возможность конфиденциально поговорить с удерживаемыми без каких-либо третьих сторон. Это вообще впервые случилось", - заявил Фриш.

Координатор ОБСЕ отметил, что таким образом был сделан "большой шаг".

До этого ОБСЕ не подтвердила смерть главаря донецких боевиков Александра Захарченко.