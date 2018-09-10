Боевики устроили серию атак: более 50 погибших [ Редактировать ]
10 сентября боевики террористического движения "Талибан" совершили ряд нападений на севере Афганистана. Жертвами террористов стали по меньшей мере 52 военнослужащих. Из них 13 были убиты во время нападения на КПП в районе Дашти Арчи, еще 15 получили ранения, заявил глава провинции Кунджуза Мухаммед Юсуф Аюби.
Атака боевиков началась в воскресенье ночью и продолжалась до утра понедельника. В то же время талибы напали на район Хамьяб, что в провинции Джаузджан, заставив афганские силы оставить штаб-квартиру района, чтобы избежать жертв среди мирного населения. В ходе интенсивных боев в этом районе, по меньшей мере погибли восемь полицейских и еще трое получили ранения. Также в ходе столкновений погибли семь талибов, передает AP со ссылкой на местных чиновников.
Кроме того, террористы убили еще 14 местных сотрудников полиции и проправительственных военных в провинции Саманган, еще шесть человек были ранены. В провинции Сари Пул Захир Вахдат погибли не менее 17 солдат и еще трое получили ранения.
Напомним, 2 сентября в Афганистане разбился вертолет с украинцами.
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