Петр Порошенко продлил призыв в армию на месяц в этом году [ Редактировать ]
Призыв в армию в этом году продлили на один месяц. Соответствующий указ подписал президент. Согласно документу, осенний призыв продлится с октября по декабрь этого года, то есть вместо двух - пополнение в армию будут набирать три месяца.
Напомню, на срочную службу призывают мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, без физических отклонений и не имеющих освобождения или отсрочки от исполнения воинских обязанностей в армии.
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