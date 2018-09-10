На срочную службу призывают мужчин в возрасте от 20 до 27 лет

Призыв в армию в этом году продлили на один месяц. Соответствующий указ подписал президент. Согласно документу, осенний призыв продлится с октября по декабрь этого года, то есть вместо двух - пополнение в армию будут набирать три месяца.

Напомню, на срочную службу призывают мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, без физических отклонений и не имеющих освобождения или отсрочки от исполнения воинских обязанностей в армии.