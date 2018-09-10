Последствия одесского ДТП. Водителю, которого обвиняют в убийстве нескольких человек, сегодня избирали меру пресечения. Напомню, в результате аварии в воскресенье ночью погибли два человека. Все подробности - расскажет Андрей Анастасов.

Олегу Семиренко грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. по данным следствия, в субботу вечером двадцатисемилетний одессит ехал по Фонтанской дороге с превышением скорости, на запрещающий сигнал светофора не остановился. В результате "БМВ" Семиренко сначала столкнулся со "Шкодой", а затем вылетел на остановку, где в тот момент были люди. Два человека погибли, пятеро - пострадали. Подозреваемый свою вину признает.

"Я просто не помню, как это было все, в любом случае - то, что я ехал, привело к смерти людей. Слегка, вот, да превысил, ну, пусто как бы было - я ехал восемьдесят - где-то так", - говорит Олег Семиренко, подозреваемый в совершении ДТП.

Прокуратура просит суд - отправить Семиренко в СИЗО: на два месяца без права внесения залога.

"Це ризики, які визначені законодавством: це потенційна можливість впливу на свідків і потенційна можливість ухилення від слідства", - говорит Инна Верба, пресс-секретарь прокуратуры Одесской области.

Суд эту просьбу удовлетворил. В интернете много видео, где Семиренко активно участвует в незаконных уличных гонках. Но подозреваемый уверяет: давно забросил стритрейсинг и ездит аккуратно.

"Я уже года два не увлекаюсь, а видео последнее именно, которое я загружал на ютуб, может быть, просто кто-то его перекачал и там другая дата", - говорит Олег Семиренко, подозреваемый в совершении ДТП.

Тем временем, один из пострадавших в ДТП по-прежнему в реанимации. Сегодня, наконец, установили его личность. Это тридцатисемилетний мужчина из Житомирской области. Родные - попросили врачей не сообщать прессе подробности о состоянии его здоровья. Известно только, что он в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика. У мужчины напомню, множество травм и частично ампутировано правое предплечье.

"Удалось стабилизировать показатели артериального давления, улучшились другие жизненно важные параметры", - говорит Евгений Григорьев, главврач Одесской горбольницы №1.

Сегодня стали известны и подробности о двух погибших. Пятидесятипятилетняя Алла Брятко проживала недалеко от места трагедии. Здесь же, через дорогу - жил и пятидесятидвухлетний Сергей Каминский. Он тридцать лет работал в городской поликлинике. Посещал "тяжелых" пациентов на дому, проводил реабилитационные процедуры: массажи и гимнастику.

"Это люди после инсульта, это люди после тяжелых травм. Он умел найти общий язык с самым сложным по характеру пациентом! Оставить это безнаказанным, я считаю, нельзя! Ушел из жизни человек, который был нужен пациентам, сыну, жене, нам! За что", - говорит Зинаида Телятникова, заместитель главврача Одесской городской поликлиники №20.

Алла Брятко работала продавцом-консультантом в аптеке. Подруга женщины вспоминает - она была очень добрым и светлым человеком.

"Каждый из нас, кто живет в этом городе, кто имеет уши и глаза, слышит вот эти вот безумные гонки. И у меня всегда возникает вопрос: вот, почему, если мы их слышим, почему их не слышит полиция! Почему их не слышат люди, которые могут остановить этот беспредел", - говорит Юлия Игнатенко, подруга погибшей Аллы Брятко.

Что же касается экспертизы на содержание алкоголя или наркотических веществ в крови водителя Олега Семиренко, то ее результаты будут известны на следующей неделе. Сам же виновник ДТП утверждает - был трезв.