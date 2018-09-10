За два месяца борьбы с контрабандой таможенные поступления в госбюджет увеличились на 12 миллиардов гривен. Об этом, во время совещания с главами таможенных управлений ГФС, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, правоохранители получили доступ к базам данных и теперь могут в режиме реального времени анализировать ситуацию на границе. Также премьер презентовал сегодня новый таможенный комплекс. В частности, продемонстрировал, как сканируют грузы.