Борьба с контрабандой принесла бюджету 12 миллиардов гривен - Гройсман [ Редактировать ]
За два месяца борьбы с контрабандой таможенные поступления в госбюджет увеличились на 12 миллиардов гривен. Об этом, во время совещания с главами таможенных управлений ГФС, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, правоохранители получили доступ к базам данных и теперь могут в режиме реального времени анализировать ситуацию на границе. Также премьер презентовал сегодня новый таможенный комплекс. В частности, продемонстрировал, как сканируют грузы.
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