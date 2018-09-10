Украинский паспорт стал 24 по спектру возможностей в мире. В частности, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 90 стран. Еще в 41 государстве украинцы могут получать визу по прибытии.

А для поездок в еще 67 стран должны оформлять визу заранее. В частности, визовый режим до сих пор действует для поездок в Японию, Соединенные Штаты, Великобританию, Ирландию и Китай.