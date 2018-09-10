Дональд Трамп человек прямой: что на уме - то и в Твиттере

"Спасибо товарищу Киму". Дональд Трамп в своем Твиттере неожиданно расхвалил лидера Северной Кореи, которого еще не так давно в американской прессе иначе как "диктатором" не называли. Что Пхеньян пообещал Вашингтону? Расскажет Дмитрий Анопченко.

Дональд Трамп человек прямой: что на уме - то и в Твиттере. Пока отношения с Пхеньяном были на нуле, называл Ким Чен Ына не иначе как "маленьким человеком-ракетой", сейчас шлет ему в соцсетях благодарности.

"Спасибо, председатель Ким. Мы оба докажем, что все неправы! Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу! Все куда лучше, чем до моего вступления в должность".

Президент написал, дословно, дескать, "докажем, что все неправы. Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу".

Поводом для таких комплиментов стал военный парад в Пхеньяне в честь 70-летия образования КНДР, который прошел накануне.

Все как всегда - громкие пропагандисткие лозунги, ликование масс, пушки и танки... За одним лишь исключением - на юбилейном параде нет самого, казалось бы, главного - ядерного щита КНДР, баллистических ракет, которые в прошлые годы обязательно привозили, чтобы и своему народу показать, насколько страна сильна, и мир заодно припугнуть.

И вот сейчас, впервые, всего этого нет. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, дескать, такое решение принял лично Ким Чен Ын, пытаясь продемонстрировать Трампу, что намерен выполнять договореннрости, достигнутые в Сингапуре.

Вот только заявлять об этом открыто как-то не к лицу, раз его страна США считает врагом, вот и отделывается намеками. Еще один прозвучал в эфире китайского телевидения.

Где рассказывая о визите на празднования в Пхеньян спецпредставителя главы КНР, заявили со ссылкой на слова Кима, мол, "в Северной Корее твердо придерживаются договоренностей и уже приняли меры".

Все это дает надежду, что корейский конфликт (когда опасность того, что Пхеньян начнет войну была реальной) наконец-то идет на спад. Похоже, санкции сработали и Ким действительно согласится остановить испытания в обмен на финансовую помощь.

А Белому дому это позволит хотя бы немного "подтянуть" рейтинг президента, "просевший" на фоне скандалов. Как-никак переговоры с Кимом - его заслуга. И сосредоточиться на предстоящих выборах в Конгресс, которые станут тестом - способен ли Дональд Трамп остаться в своем кресле на второй срок.