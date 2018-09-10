Хемниц номер два. На востоке Германии снова неспокойно. На этот раз центром правых маршей стал городок Кетен. Почему там протестуют против миграционной политики правительства - расскажет Татьяна Логунова.

Марш правых, ответная акция левых и полиция, которая пытается не допустить столкновений. Это кадры из немецкого городка Кетен, который уже называют "вторым Хемницем". На акцию протеста правые вышли из-за смерти местного жителя. Он умер после драки с двумя беженцами из Афганистана.

"По данным, которыми мы располагаем на этот момент, в субботу поздно вечером в Кетене произошла драка, в которой участвовали два афганца и два немца. В ходе этой стычки - умер житель города Кетен. Вскрытие показало, что у него было серьезное сердечное заболевание и, скорее всего, он скончался от острого инфаркта. Данных о том, что смерть могла наступить в результате нанесенных ему ударов, нет", - говорит Анна-Мари Кединг, министр юстиции земли Саксония-Анхальт.

Двое афганцев - уже задержаны. Их подозревают в нанесении опасных для жизни телесных повреждений. Политики же призывают жителей Кетена к спокойствию и обещают не допустить таких беспорядков, как в Хемнице.

"У правового государства есть достаточно механизмов. Мы не дадим правым, которые съезжаются в Кетен, использовать и инструментализировать эту трагедию", - говорит Райнер Хазельхофф, премьер-министр земли Саксония-Анхальт.

Тем временем, события в Хемнице могут стоить кресла шефу внутренней разведки Германии. Отправить Ханса-Георга Маасена в отставку - призывают представители сразу нескольких немецких партий.

Уволить главу федерального ведомства по охране Конституции - хотят за одно интервью. В нем Маасен сказал, что у его ведомства нет никаких доказательств, что во время волнений в Хемнице правые целенаправленно преследовали иностранцев.

Дескать, видеозаписи травли, которые публиковали и журналисты, и местные жители, могут быть сфальсифицированными. Никаких доказательств - Маасен не предоставил. И его тут же обвинили в непрофессионализме, попытке приукрасить ситуацию и даже в подыгрывании правым силам.

Маасен направил письменное объяснение своих слов министру внутренних дел и канцлеру. А в среду его заслушают депутаты Бундестага.