Брюссель и Вашингтон хотят реформировать Всемирную торговую организацию. Сегодня состоялся первый раунд переговоров, о которых ранее договорились Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Елена Абрамович расскажет подробнее.

Идея Дональда Трампа сделать Америку снова великой едва не привела к новому мировому экономическому кризису - американский президент увлекся повышением торговых пошлин для Китая, Канады и Евросоюза. Те применили ответные меры. Тарифы росли как снежный ком - если в начале года США ввели пошлины на 18 товаров, то до сентября их насчитывалось уже 10 тысяч. Снимать напряжение в конце июля к Трампу полетел президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В СМИ шутили, что он взял с собой цветные карточки, чтобы объяснить Трампу, что Штаты не проигрывают от торговли с Евросоюзом.

"В ходе встречи Юнкера и Трампа было решено создать специальный комитет, который продолжит переговоры. И это стало прорывом", - говорит Йоган Беркем, аналитик Центра европейской политики.

Теперь в Брюсселе даже перестали употреблять слово "война". Это просто пересмотр торговых отношений ЕС и США, объясняют еврочиновники. Стороны хотят реформировать ВТО, плюс снизить пошлины на промышленные товары с обеих сторон. И это сотрудничество ни в коем случае не должно напоминать Трансатлантическое партнерство, над которым работал президент Обама.

"Думаю, для Трампа важно, чтобы это было его торговое соглашение. Ведь он считает, что предыдущие договоренности плохие, так как они были достигнуты за время работы администрации Обамы", - говорит Йоган Беркем, аналитик Центра европейской политики.

И у Трампа есть все шансы выйти из этой войны победителем. Сейчас в Евросоюзе пошлины на американский автопром значительно выше, чем в Америке на европейский - 10% против 2,5. И Брюссель уже предлагает их обнулить, если Вашингтон сделает то же самое. Напомню, именно после разговоров о пошлинах на автомобили Трамп начал торговую войну и грозился вообще в 10 раз поднять тарифы на европейские машины. Но теперь, когда Брюссель согласен на все, - он говорит, что этого мало. Чем завершился первый раунд переговоров торговых представителей США и ЕС - пока не сообщают. Но экономической катастрофы уже не будет, уверяют экономисты.