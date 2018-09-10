Великобритания отказалась выводить войска из Германии [ Редактировать ]
Трудности Брекзита. Сделка с ЕС должна быть готова чуть больше чем через месяц, а прогресса в переговорах все нет. Почему соратники Терезы Мей не поддерживают ее? И с какими оговорками Британия собирается покинуть Евросоюз? Смотрите далее.
Все ради безопасности в Европе. Великобритания передумала выводить свои войска из Германии. Издание Times сообщило, что министр обороны Гевин Уильямсон опасается агрессии со стороны России.
Он заявил, что Москва сейчас представляет такую же угрозу, как и во времена "холодной войны". Поэтому Лондон отказался от своих планов полностью вывести военный контингент и технику из Германии до 2020 года, как это предполагалось в рамках Брекзита.
Сейчас на территории Федеративной республики базируется британский инженерный полк. Он является ведущим подразделением НАТО для пересечения рек танками на месте разрушенных переправ. И насчитывает 200 солдат, с которыми проживают семьи. Вместе с военными останется и техника: машины-амфибии.
За британцами будет закреплен все тот же полигон возле города Падерборн и укрытие/хранилище на две тысячи танков. Словом, несмотря на брекзит, Британия будет придерживаться предыдущего плана в рамках обороны Европы.
Сам же процесс выхода Королевства из Евросоюза продвигается с трудом. На последних переговорах Брюссель жестко отверг основные пункты предложения Терезы Мэй. Не поддерживают его и многие однопартийцы премьера. Около 80 депутатов готовы голосовать против предложенных условий. Похоже, на ближайших сборах Консервативной партии в конце сентября лидеру - Терезе Мэй - придется нелегко.
Чтобы вывести страну из Евросоюза, необходимо соглашение, одобренное парламентом. Сделка по брекзиту должна быть готова до 18 октября, максимум - до конца года. Жестко раскритиковал план премьера и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, сравнив предложение Мэй с "поясом смертника на британской Конституции". За что и сам подвергся критике.
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