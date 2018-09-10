Жителя Станицы Луганской разорвало миной [ Редактировать ]
Житель поселка Станица Луганская на Донбассе погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
10 сентября 58-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что ее 55-летний муж, еще в 7 часов утра, пошел на прогулку и не вернулся, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
"... за несколько часов полицейские неподалеку от железнодорожной станции Кондрашевская-Нова, в зарослях обнаружили тело мужчины. Принимая во внимание опасный участок местности, расположенной в нескольких сотнях метров от позиций боевиков и на котором могут находиться мины и неразорвавшиеся боеприпасы, на место происшествия были вызваны специалисты взрывотехнической службы ГУНП", - говорится в сообщении.
После обследования территории полицейским удалось эвакуировать тело мужчины. При осмотре на теле было обнаружено мино-взрывные травмы, от которых вероятно и погиб мужчина, сообщили правоохранители.
Начато расследование по уголовной статье "Террористический акт". Проводятся дальнейшие следственные действия.
После обследования территории полицейским удалось эвакуировать тело мужчины. Фото: lg.npu.gov.ua
Тем временем на Донбассе боевики продолжают провокации.
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