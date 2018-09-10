Граждан Украины задержали в момент швартовки к берегу. Илл.: pixabay.com

На озере Сиваш возле оккупированного Крыма российские силовики задержали двоих украинских рыбаков.

Граждан Украины задержали в момент швартовки к берегу захваченного Россией Крыма на моторной лодке, сообщают "Крым.Реалии, ссылаясь на данные погрануправления ФСБ России.

"При осмотре плавсредства рыбаков, на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб", - говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что граждане Украины, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма "для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками".

В ФСБ не называют имен украинцев и утверждают, что задержали на их 48 часов с целью подтверждения личности.

До этого ФСБ задержала украинский корабль под Бердянском.