В чешской Моравии, близ города Кромержиж, горит склад с горючими материалами. Об этом сообщает iDnes.

"В Лукове, рядом с Кромержижем, пожар на территории, принадлежащей государственной нефтяной компании "Чепро", где есть топливные баки. Один человек ранен на месте. Пожарные объявили третий уровень пожарной тревоги", – говорится в сообщении.

Сначала сообщалось, что горят две цистерны и существует риск того, что огонь может перекинуться на другие. Однако, позже выяснилось, что пожар произошел в раздаточном устройстве, и резервуары с горючим не зацепило. Огонь локализовали. На месте остаются сотня пожарных.

Причиной пожара стал, как считается, сбой в работе технологического оборудования.

Население соседнего села – около тысячи жителей не эвакуировали, их попросили не открывать окна и двери.

Всего на территории предприятия в Луке находятся 4 цистерны вместимостью по 140 тыс. кубических метров каждая, они считаются крупнейшими в Чешской Республике. Предприятие служит для обеспечения стратегического нефтяного резерва страны.

Ранее мы также писали о мощном взрыве на нефтехранилище.