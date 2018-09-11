Взорвали ворота и обстреляли охрану: более 100 заключенных сбежали из тюрьмы [ Редактировать ]
В понедельник, 10 сентября, не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба, сообщает местное издание Еstadao.
По данным местных властей, для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла охрану. Один охранник получил ранение, его состояние оценивается как тяжелое.
Полиция разыскала и задержала 41 беглеца. Поиски остальных продолжаются.
Ранее мы сообщали о том, что из Лукьяновского СИЗО сбежал подозреваемый в убийстве.
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