Бытует мнение, что настоящей дружбы между представительницами слабого пола не бывает, так как женщины не могут дружить в отличии от мужчин, но вот, что говорят астрологи. Издание "Клубер" публикует гороскоп подруг, который поможет распознать истинную, настоящую подругу

Овен должна искать подругу среди Водолея. Овну нравится креативность Водолея, которой совершенно нет у Овна. Энергичность и динамика Водолея поможет Овну посмотреть на свою жизнь другими глазами и наконец-то расправить крылья и лететь на встречу новому.

Для Тельца дружеские и доверительные отношения сложатся с Рыбами.Телец подскажет Рыбам проявить себя в искусстве, а также научит быть философом в житейских ситуациях. Крепкие и стабильные отношения, взаимопонимания между этими 2 знаками будут всегда, на протяжении многих лет.

Идеальной подругой для Близнецов станет Овен. Энергетика и общительность Овна настолько заразительна будет для Близнецов, что в этом союзе никогда не будет лидерства, так как оба знака способны обходить острые углы, несмотря на разные взгляды на жизнь.

Прекрасной подругой для Рака станет Телец. У этих 2 знаков очень много общего. Кулинария, дизайн интерьеров, домоводство. Оба знака любят деньги и не исключено партнерство и весьма успешное, а все благодаря дипломатии Рака и принципиальности Тельца.

Лев понимает с полуслова Близнецов, оба знака большой интерес проявляют к моде и ее последним тенденциям, большие любители посплетничать о самом откровенном, да и за мужчинами отлично поохотится получается вдуете.

Дева видит свое отражение в Раке, так как оба знака любят комфорт, уют, тишину и покой. Они часами могут пить чай и судачить о высоком, если только дева не начнет критиковать обидчивого Рака.

Весы также, как и Лев с ума сходит по моде и аксессуарам, эти темы для обоих знаков больше чем просто общение, это пластинка, которая никогда не меняется. Женщина Весы наделена способностью раздаривать комплименты, которые просто необходимы как воздух такому знаку как Лев.

Скорпион глубоко ценит взаимопонимание и верность Девы. Дева пожертвует всем, чтобы решить проблемы Скорпиона, именно этим качеством характера Дева подает пример Скорпиону, какой на самом деле должна быть подруга.

Водолея привлекает коммуникабельность Весов. Способность Весов сглаживать бестактное поведение Водолея, помогает этому знаку не потерять свой имидж. В вопросах моды и создания своего собственного стиля Весы помогут Водолею, который как бы не старался в этих вопросах очень сильно уступит Весам.

Женщину Козерога сможет дополнить Скорпион, именно с этим знаком Козерог себя чувствует, как за каменной стеной, потому что Скорпион никогда не будет распускать язык за спиной совей подруги Козерога. По своей натуре Скорпион максималист, которого хорошо понимает принципиальный Козерог. Эти 2 подруги способны свернуть горы.

Водолею очень понравится дружить со Стрельцом. Эта дружба начинается со школы и продолжается в университете. Они весело могут проводить время в командировках или путешествиях. Водолей раскроет секреты по открытию своего бизнеса, а Стрелец поможет познакомиться с нужными людьми.

Мечтательную женщину, под знаком зодиака Рыбы, именно Козерог научит уму разуму, который так иногда необходим легкомысленным Рыбам.

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