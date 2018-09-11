Национальный банк Украины на 11 сентября укрепил курс гривны почти на 6,5 копеек – до 28,20 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2820,0688 гривны (-6,4289);

100 евро – 32463,1016 гривны (-19,8755).

Напомним, что курс криптовалют также стремительно снижается.