Доллар в Украине снова упал [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк Украины на 11 сентября укрепил курс гривны почти на 6,5 копеек – до 28,20 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США – 2820,0688 гривны (-6,4289);
- 100 евро – 32463,1016 гривны (-19,8755).
Напомним, что курс криптовалют также стремительно снижается.
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