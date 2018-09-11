Ворог провокує українських військових не тільки обстрілами. Орки вдаються і до методів психологічного впливу. Доволі примітивних. Про що йдеться - розкаже Геннадій Вівденко.

Ворог провокує, як може. Біля укріпрайону шахти "Бутівка" поплічники Кремля демонстративно вдаються до нецензурної лайки.

"Слишно, як вони нам кричать нецензурні слова "укропи", "ви-сякі-такі-пересякі" на провокацію не ведемося. У нас перемир'я", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.

На позиціях поблизу окупованого Донецька - у районі Красногорівки та Мар'їнки - бійці стежать за підступними маневрами противника.

"Делає провокації. Запалює дим. У себе. Це, щоб нам це моя точка зренія, щоб ми думали в них много техніки, шоб вони думали, шо в них техніка прогрівається, щоб навести на нас жах", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

За розвідданими цього тижня очікується посилення провокацій російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках. Центр із контролю та координації питань припинення вогню повідомляє - там розгорнуто до п'ятисот одиниць бронетехніки.

"Буде все видно. Будем посилювати дежурство. Посилювати бдительность. Будем спостерігати, у нас зараз перемир'я буде все видно", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Для Івана з Києва це "шкільне перемир'я" особливий час. Його син вже у восьмому класі, а батько чотири роки як б'ється з окупантами, відвойовуючи дітям мирне майбутнє.

"Уже четыре года не вижу его. Так получается, что не попадаю я на первое сентября. Смотрю по телеку, что родители повели своего, но, я так получилось, на войне", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.

Минулого тижня у період шкільного перемир'я двоє наших бійців загинуло, дев'ятеро - дістали поранення.