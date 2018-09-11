Американці створили робота-прибиральника [ Редактировать ]
В американському місті Кембридж показали робота, який вміє розрізняти предмети. Новий винахід може самостійно ідентифікувати потрібний об'єкт серед інших і перекласти його за допомогою спеціальної механічної руки.
Розробники кажуть - їхню машину можна використовувати для сортування на складах. Крім цього, технологію планують застосовувати у домашньому прибиранні.
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