Машину можна використовувати для сортування на складах

В американському місті Кембридж показали робота, який вміє розрізняти предмети. Новий винахід може самостійно ідентифікувати потрібний об'єкт серед інших і перекласти його за допомогою спеціальної механічної руки.

Розробники кажуть - їхню машину можна використовувати для сортування на складах. Крім цього, технологію планують застосовувати у домашньому прибиранні.