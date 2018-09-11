США готуються до потужного урагану [ Редактировать ]
Урагану "Флоренс", який суне на східне узбережжя США, вже присудили четверту категорію із п'яти можливих. Під ударом - штати Північна та Південна Кароліни. Стихія стрімко набирає силу.
Швидкість вітру збільшилася до майже 200 кілометрів на годину. Евакуювали близько мільйона жителів.
Решті радять готуватися до перебоїв з електрикою та запастися харчами. У супермаркетах люди змітають з полиць воду, батарейки та генератори.
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