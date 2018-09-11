В Рио-де-Жанейро засняли остатки сгоревшего Национального исторического музея

Как зашнуровать кроссовки, не наклоняясь к ним? Сколько этажей будет в самом высоком в мире деревянном доме? И как превратить балетную пачку в произведение искусства? Об этом и не только наш обзор