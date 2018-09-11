Вибух танкера забрав життя 35 людей у Нігерії [ Редактировать ]
Щонайменше 35 людей загинули, понад сотню травмовані - унаслідок вибуху газового танкера в нігерійському штаті Насарава. Інцидент стався на автозаправці під час скидання газу.
Згідно з офіційним повідомленням, більшість загиблих - люди, які підійшли роздивитися поближче, що сталося.
по теме
В Нигерии взорвалась цистерна с газом: погибли 35 человек
Не менее 35 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва газовоза в Нигерии.
В Киеве прогремел мощный взрыв в общежитии
В общежитии на Волго-Донском переулке в Киеве в пятницу, 7 сентября, вспыхнул пожар, в результате которого пострадала женщина.
Взрывы боеприпасов в арсеналах ВСУ связаны с коррупцией - эксперт Старостин
Военный эксперт Андрей Старостин считает, что взрывы боеприпасов в арсеналах Вооруженных сил Украины связаны с коррупцией
Терорист-смертник підірвав майже сотню людей у Кабулі
20 людей загинули, 70 поранені унаслідок двух потужних вибухів під час спортивних змагань у Кабулі. Про це повідомляє Reuters. Наразі відомо, що смертник підірвав себе, щойно зайшов до спортзали. Другий вибух стався трохи згодом - рвонуло в автомобілі, припаркованому поруч
Вибух у Харкові: поліція затримала підозрюваного
Чоловіки напідпитку посперечалися - один з них після сварки кинув опонентам під ноги гранату