В столичной специализированной школе №94 ученик напал на учительницу из-за плохой оценки, изрезав ее ножницами.

У пострадавшей Людмилы Кохно тяжелая травма головы и пробитые легкие.

Школьник сначала ударил ее стулом по голове, а затем нанес удары в спину ножницами. Женщине сделали несколько операций, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшая - преподает информатику, учитель-методист. В школе работает более 20 лет.

Напавший ученик в классе новенький. В Киев вместе с родителями приехал из Ивано-Франковской области. Сейчас он также находится в больнице в тяжелом психологическом состоянии. К врачам его вывел школьный охранник. Мать ученика комментариев не дает.

С классом работают профессиональные психологи.

По факту нанесения учительнице тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пьяная учительница выпала из окна из-за селфи.