Проломил голову и порезал легкие: подробности нападения ученика на учительницу [ Редактировать ]
В столичной специализированной школе №94 ученик напал на учительницу из-за плохой оценки, изрезав ее ножницами.
У пострадавшей Людмилы Кохно тяжелая травма головы и пробитые легкие.
Школьник сначала ударил ее стулом по голове, а затем нанес удары в спину ножницами. Женщине сделали несколько операций, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Пострадавшая - преподает информатику, учитель-методист. В школе работает более 20 лет.
Напавший ученик в классе новенький. В Киев вместе с родителями приехал из Ивано-Франковской области. Сейчас он также находится в больнице в тяжелом психологическом состоянии. К врачам его вывел школьный охранник. Мать ученика комментариев не дает.
С классом работают профессиональные психологи.
По факту нанесения учительнице тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.
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