17 лет назад, 11 сентября, мир содрогнулся: серия терактов в США вселила страх в людей на всех континентах. В страшных атаках, за которыми стояла террористическая группировка "Аль-Каида" погибли 2977 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести. Примечательно, что практически все они - гражданские лица.

11 сентября 2001 года счет шел не на часы - на минуты.

Первым был захвачен рейс 11 American Airlines. Самолет пропал с радаров, а после его развернули на 100 градусов.

"Кабина пилотов не отвечает, кто-то ранен в бизнес-классе, я думаю, они применили слезоточивый газ, мы не можем дышать, я не знаю, выглядит так, как будто мы захвачены", - сообщила по бортовой связи диспетчеру стюардесса рейса.

Разговор захватчиков случайно попал к диспетчерам - видимо, один из них случайно нажал кнопку, которую подключала микрофон к радио. Захватчики приказывали никому не двигаться и тогда "все будет хорошо".

Спустя 20 минут рейс был захвачен 175 United Airlines.

Стюардессе самолета удается с вязаться с офисом. Она сообщает, что авиалайнер очень быстро снижается.

"Мы летим низко. Мы летим очень, очень низко. Мы летим слишком низко", - говорит она.

После этого самолет на скорости около 790 км/ч буквально пронизывает Северную башню Всемирного торгового центра. Ударная волна проходит до земли и обратно, а тонны авиационного керосина создают пожар. Все три лестничных колодца завалены обломками и отрезаны от нижней части здания обломками самолета. Люди, находящиеся выше, не могут спуститься.

Не менее ста человек, находящихся выше попавшего в здание самолета, в дыму и огне, решаются прыгнуть. Пожарный Дэниэл Сур, находящийся на земле, погибает от того, что на него упал "пленник" горящей ловушки.

Фото: GettyImages

Тем не менее, в соседней башне спустя 10 минут по громкой связи сообщают, что все в порядке и работники могут вернуться на свои места. Некоторым спас жизнь тот факт, что они это сообщение проигнорировали.

В это же время террористы захватывают еще один борт - рейса 175 United Airlines.

Через 17 минут после первой атаки захваченный самолет 175 рейса врезается во вторую башню Всемирного торгового центра - Южную. После первой атаки СМИ ведут трансляции, поэтому вторая происходит буквально в прямом эфире.

Еще через 24 минуты захваченный рейс 77 обрушивается на Пентагон. Часть здания, на которую пришелся основной удар, закрыта на ремонт. Погибли все пассажиры самолета и 125 работников самого ведомства.

Спустя почти 56 минут после попадания в нее самолета обрушивается Южная башня.

Еще один захваченный рейс 93 United Airlines падает неподалеку от Питтсбурга. Пассажиры самолета успели получить информацию о захваченных ранее бортах, поэтому приняли решение самим вернуть контроль за лайнером. Это вынудило террористов направить самолет в землю до того, как люди вломились бы в кабину пилотов. Предполагают, что их целью был Белый дом либо Капитолий.

Спустя 102 минуты обрушилась вторая башня Всемирного торгового центра.

Тонны мусора, содержащиеся в облаке канцерогены поставили под угрозу здоровье множества жителей Нью-Йорка. Больше всего это ударило по здоровью спасателей и тех, кто помогал разбирать завалы.

Кроме этого, теракты мощно ударили по экономике США.

И навсегда остались в памяти миллионов людей по всему земному шару.