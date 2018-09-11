На Вінниччині два брати-умільці взялися створювати містичних персонажів з підручних будматеріалів. Казкові фігури настільки полюбилися людям, що в довколишніх містечках уже з'явилися цілі подвір'я, оздоблені майстрами. Анастасія Старовойт продовжить.

"Не дивлячись на те, що тут об'єм більший, а тут якби менше - насправді на цей пеньок пішло більше часу, ніж на цей паркан".

Чотири роки тому цей чоловік і не думав, що з гордістю демонструватиме свої роботи, які зараз є ледь не в кожному сусідньому селі. А почалося все з інтернету, там майбутній майстер-самоук побачив світлини робіт іншого відомого митця.

"Ледве дочекався весни - зимою це все було. І просто для себе спробував зробити кашпо у вигляді пенька - пішло, людям сподобалося".

На Вінниччині його всі знають як Влада Вівера. Його вироби - справжня казка, адже ідеї для них черпає з народного фольклору, міфології та мультфільмів.

"Одна людина, з виду навіть дуже серйозна сказала, що твої роботи - це індикатор наявності душі. Всі люблять казку - яка б людина якого б віку не була, вона хоче хоч на день. Хоч на годину повернутися в дитинство і побачити на власні очі те, що він читав колись в казках", - говорить Влад Вівер, майстер.

Казки в майстра оживають з доволі звичайних матеріалів.

"Металевий каркас стальний з арматури, цемент, пісок. Фарбу використовуємо на водній основі, фасадну, нам колорують її під замовлення. В принципі, все обмежене лише уявою", - говорить Влад Вівер, майстер.

А уява в майстра - безмежна, вистачає на десятки робіт. Аби працювати швидше - в помічники покликав брата Олександра.

"Було велике здивування: з такого, здавалося б простого матеріалу як бетон получаються, от такі стилізації під каміння, під дерево. Коли він почав з бетону робити лиця вже на оцих стилізаціях - моєму здивуванню не було меж", - говорить Олександр Стасюк, помічник майстра.

Місцеві виробами майстрів не намилуються.

"Оце всьо вони зробили своїми руками за три місяці - два чудових брата. Тут було, канєшно, не дуже, але зараз красота. Люди, Які приходять - в захваті. Які перший раз тут, то вони взагалі. Даже з Києва приїжджають і так далі - вони вражені да, що в нашому селищі міського типу", - говорить Олександр, працівник місцевого кафе.

Визнання чоловіки не прагнуть. Головний ідейник робіт - Влад - мріє про власний куточок у будь-якому місті країни, де він зможе створити казку для тих, хто в неї справді вірить.