Курс доллара в обменниках снизился [ Редактировать ]
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 вторника, 11 сентября, снизился.
По сравнению с 10 сентября он упал на 7,28 коп. до 28,3100 гривен за доллар, курс покупки - на 4,11 коп. до 28,0261 грн. Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 0,45 коп. до 32,3132 гривен за евро, курс продажи понизился на 1,14 коп. до 32,9584 гривен.
Ранее мы сообщали, что в Украине выросла инфляция.
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