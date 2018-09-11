Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 вторника, 11 сентября, снизился.

По сравнению с 10 сентября он упал на 7,28 коп. до 28,3100 гривен за доллар, курс покупки - на 4,11 коп. до 28,0261 грн. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,45 коп. до 32,3132 гривен за евро, курс продажи понизился на 1,14 коп. до 32,9584 гривен.

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