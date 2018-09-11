В Одессе, на 6-й станции Фонтана, произошло ДТП, в котором погиб известный врач-массажист Сергей Каминский. Он занимался реабилитацией тяжело больных. Сергея несколько часов считали выжившим. Его спутали с неизвестным мужчиной, за жизнь которого борются хирурги. Об этом пишет "Обозреватель".

"Мне среди ночи позвонили, и сказали, что Сергей Каминский попал в аварию, но жив и ему нужна кровь. Мы были уверены, что тот неизвестный выживший - это он. Но когда я позвонила узнать о его состоянии в больницу и назвала его фамилию, мне ответили, что это не он, наш Сергей погиб сразу", - рассказала исполняющая обязанности главного врача поликлиники №20 Одессы Зинаида Телятникова.

Сергей Каминский жил неподалеку от места аварии. Коллеги пока не знают, откуда он шел.

"Он двадцать лет проработал у нас в поликлинике. Сергей выхаживал самых тяжелых больных. Он ходил на вызовы к ним домой, был удивительным человеком, потому что находил общий язык и подход к самым тяжелым пациентам, которые лежали после инсультов, аварий. Он много лет выхаживал одного пациента, бывшего прокурора, у которого после аварии оказались переломаны шейные позвонки. Ему ничего не стоило в один день пойти на вызовы в разные концы города, потому что он знал, что нужен своим пациентам. Это большая потеря, не можем в себя прийти" - с горечью говорит Зинаида Телятникова.

У Сергея Каминского осталась семья - супруга и взрослый сын, а также престарелый отец.

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